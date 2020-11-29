بالفيديو.. دينا هلالى: حديث السيدة انتصار السيسي من القلب إلى القلب.. ويعبر عن امرأة شديدة الذكاء

أشادت عضو مجلس الشيوخ، دينا هلالى، بحديث السيدة انتصار السيسي، مؤكدة على أنها تتمتع بذكاء شديد، وبرز ذلك من خلال حديثها مع الإعلامية إسعاد يونس.
وقالت لتحيا مصر:" لم نشعر أنها سيدة من عالم مختلف، لكونها زوجة الرئيس السيسي، بل هى أم وأخت لكل السيدات الموجودين فى مصر".
وتابعت:" كل مصريين شاهدوا اللقاء، وحديثها كان يعبر عن سيدة راقية ومتواضعة جدًا، وشديدة الطيبة والتلقائية، واستشرعنا أنه من القلب إلى القلب.
وكانت الإعلامية إسعاد يونس، قد انفردت بحوار مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى لقاء خاص ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc.
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