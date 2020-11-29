سهير عبد السلام: السيدة انتصار السيسي تمثل المرأة المصرية المكافحة.. ولم نشعر بغربة فى حديثها

قالت النائبة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ:" إن لقاء السيدة انتصار السيسيى، هو لقاء بنت البلد مع بنات شعبها، فكل أسرة مصرية استشعرت أنها سيدة عظيمة، ومكافحة، تمثل المرأة المصرية فى كل أسرة وكل بيت".

وتابعت:" حديثها أظهر الجانب الإنساني والبعد الاجتماعى الذى تتمتع به، ووصل لنا صورة رائعة عن المرأة الأولى،لكونها مثل الجميع،فقد عبرت عن معاناتهم اليومية، ولم نشعر غربة فى حديثها.

وكانت الإعلامية إسعاد يونس، قد انفردت بحوار مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى لقاء خاص ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc.

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