ينشر تحيا مصر عروض اتصالات مصر على ساعات سامسونج بأقل الأسعار ضمن خطة اتصالات مصر للتشجيع على التعاملات الإلكترونية والشراء من اتصالات أونلاين أو من فروع اتصالات شوب.

وقالت اتصالات مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "اشتري الآن من اتصالات أونلاين شوب أخر إصدارات سامسونج Galaxy Fit 2 الجديدة بـ 799 جنيه"، مشيرة إلى أن الكمية محدودة.

ويمكن الشراء من أونلاين شوب من هنـــــــــــــــــــــا

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كما أعلنت عن عرض الويك اند الثالث من اتصالات أونلاين شوب عن شراء ‏Samsung Galaxy Watch بـ 3333 جنيه بدلاً من 4199 جنيه، بالإضافة إلى ‏Samsung Galaxy A21s بـ 2850 جنيه بدلاً من 3085 جنيه + قسيمة شراء بقيمة 100 جنيه".