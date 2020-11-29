كوثر محمود: رسائل انتصار السيسي كشفت عن البعد الإنساني لرئيس الجمهورية

قالت عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل السيدة انتصار السيسي، كشفت عن البعد الإنساني لرئيس الجمهورية، ويظهر ذلك فى العديد من الأعمال التى تعبر عن مدى احساسه بالمجتمع المصرى".
وتابعت:" الرئيس السيسي ركز على كل ملفات المجتمع المصرى، المرأة والشباب، وأتمنى أن كل الرجال المصريين يتعلموا منه، الحكمة، والحزم والحنية".
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تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انعقد اليوم الأحد، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فى الجلسة العامة، وتمت الموافقة عليها وتمت إحالتها إلى رئيس الجمهورية.
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