“رسمياً” موعد صرف معاشات شهر ديسمبر وخطة هيئة التأمينات الإجتماعية لمنع انتشار كورونا أثناء الصرف

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت التأمينات الاجتماعية اليوم عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر القادم، وخطتها للصرف في ظل تزايد أعدد المصابين بفيروس كورونا، وأشارت التأمينات إلى أن تكلفة معاشات ديسمبر تقدر بـ18 مليار جنيه مصري، وذلك لنحو 10.5 مليون مستحق من أصحاب المعاشات، في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

“رسمياً” موعد صرف معاشات شهر ديسمبر

وأضافت أنه في ظل انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا واستمرار خطة الدولة في مواجهة انتشار الفيروس سوف يتم تقسيم صرف المعاشات للمستحقين على ثلاثة شرائح، وتبدأ الشريحة الأولى بالصرف وهي الأقل، ثم الثانية والثالثة بحسب قيمة المعاش.

وعن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر، قالت هيئة التأمينات والمعاشات أن بدء الصرف يوم غد الثلاثاء القادم، وتبدأ الشريحة الأولى بالصرف يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 من ديسمبر القادم، والشريحة الثانية والبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن سوف يقومون بالصرف خلال يومي الخميس والأحد القادمين 3 و6 ديسمبر، أما الشريحة الثالثة فتبدأ بصرف المعاشات يوم الإثنين والثلاثاء 7 و 8 ديسمبر.

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ومن ناحية أخرى شددت الحكومة المصرية على تطبيق الإجراءات الإحترازية بحزم شديد، في ظل زيادة الأعداد وبدء الموجة الثانية من فيروس كورونا في العديد من الدول.