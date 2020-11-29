بنك القاهرة يوفر شهادات ادخار بفائدة مرتفعة.. اعرف التفاصيل

قدمبنك القاهرة شهادات ادخار بفائدة مرتفعة بالمقارنة بالشهادات المثيلة، لتنشيط الطلب على الشهادات لاسيما في ظل قلق المواطنين بعد تقليل الفوائد من قبل البنك المركزي لذا حاول بنك القاهرة أن يخفف الأعباء عليهم.

شهادات الإدخار من بنك القاهرة

ويوضح تحيا مصر تفاصيل شهادات الإدخار من بنك القاهرة ولاسيما أنه يوجد نوعين من هذه الشهادات بآجال ثلاث سنوات أوخمس سنوات سنوات ويوضح تحيا مصر تفاصيل شهادات الإدخار من بنك القاهرة ولاسيما أنه يوجد نوعين من هذه الشهادات بآجال ثلاث سنوات أوخمس سنوات سنوات شهادة البريمو (ديموند) لآجال 3 سنوات: نسبة الفائدة 13% سنويا للعائد الشهري، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه. شهادة البريمو (ديموند) لآجال 5 سنوات: نسبة الفائدة 13.5% سنويا وعائد شهري، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه. اقرأ أيضًا.. زيادة قروض بنك القاهرة 13 مليار جنيه خلال 2020

ويتيح بنك القاهرة للعميل كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها ولكن بعد خصم نسبة محددة من العائد تختلف حسب المدة الزمنية على شرائها، ولكن بعد سداد العميل القرض بالكامل.



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