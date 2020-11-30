عودة الاجتماع العام لأسقف طما بعد توقف عشرة أشهر 

جدة - نرمين السيد - وأعرب عن سعادته بعودة الاجتماع الأسبوعى بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد، وألقى عظة بعنوان "كيف تقدس فكرك وتتخلص من قيود الخطية؟".

وقدم كورال الأطفال عدد من الترانيم أعقب ذلك العظة الروحية كأول عظة عامة فى فترة صوم الميلاد المجيد هذا العام، بعد توقف الاجتماع لـ 10 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا بمصر والعديد من دول العالم، كما أجاب نيافته على أسئلة المواطنين.