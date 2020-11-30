مصر تدين الجريمة النكراء التى ارتكبتها ميليشيا الحوثى بمحافظة الحديدة

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، الجريمة النكراء التى ارتكبتها ميليشيا الحوثى بحق المدنيين فى مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد، تقدمت مصر بخالص التعازى والمواساة لليمن الشقيق وأسر الضحايا فى هذا المُصاب الأليم، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين. وجددت مصر التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية تحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقراره، وتُخفف من وطأة الأزمة الانسانية المُمتدة التى تعصف به، استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها. كما أكدت مصر مُجددًا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى فى سبيل التصدى لجميع صور الإرهاب والعنف والتطرف.

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