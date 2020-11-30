أسقف جنوب سيناء يزور دير موسى النبى

جدة - نرمين السيد - أجرى الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، اليوم الأحد، الجولة الرعوية الشهرية فى أنحاء الإيبراشية والتى بدأت بدير القديس العظيم موسى النبى، واطمأن على أحوال الدير والآباء الرهبان، وكانت له جلسات فردية واجتماع روحى ضم الجميع.





وانتقل أسقف جنوب سيناء إلى مدينة سانت كاترين، وأقام القداس الإلهى صباح الأحد، ثم زار كنيسة العذراء مريم وداود النبى بطابا وتابع بعض الأعمال هناك، وفى نوبيع ألقى عظة فى الاجتماع العام ثم اختتم الجولة بمدينة دهب، والتقى بالآباء فى كل مدينة وكثير من الشعب والأفراد ببعض الجلسات. وكان قد ترأس القداس الإلهى بمدينة الطور، الأسبوع الماضى واجتمع مع الخدام هناك لمناقشة أمور الخدمة واحتياجاتها فى جميع المراحل، وكذلك مع الخدام فى كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، وكنيسة العذراء ومارمينا بالهضبة بشرم الشيخ، وتم الاتفاق على بدء فصل أعداد خدام جديد يبدأ من الصف الثالث الإعدادى وأولى وثانية وثالثة ثانوى.

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