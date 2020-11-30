وزير الرياضة يجيب: هل يحق لـ مرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك؟

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن أحقية مرتضى منصور في الترشح لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة، بشرط عدم وجود ما يمنع ذلك بقرار قانوني أو بحكم محكمة، مشيرا إلى أنه في حال ترشح مرتضى منصور في الانتخابات فإن الأمر سيرجع للجمعية العمومية في ظل إيقافه من جانب 12 اتحادا رياضيا مصريا.

وقال صبحي، عبر تصريحات تلفزيونية: «مرتضى منصور بإمكانه الترشح في الانتخابات المقبلة للزمالك إذا لم يكن هناك عائق قانوني أمامي، إذا لم يكن هناك تقاضي أو ما يعوق تواجده قانونًا أو لائحيًا.. هناك تفاهم كبير بيننا وبين كافة المنظومات الرياضية ونعرف دورنا القانوني جيدًا، هناك توافق كبير مع اللجنة الأولمبية وقمنا بتعديل عدد من الأمور ووقعنا عليها».

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته بقوله: «السؤال هنا، هل ترضى الجمعية العمومية لنادي الزمالك بترشح شخص موقوف من 12 اتحادا رياضيا وغير قادر على تمثيل النادي؟ هذا الأمر يرجع لهم».