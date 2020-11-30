مصر تدين الهجوم الإرهابي في شمال شرقي نيجيريا

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم الأحد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين أبرياء في شمال شرقي نيجيريا، ما أودى بحياة أكثر من مائة شخص وإصابة آخرين.
وأعربت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن خالص تعازي الحكومة والشعب المصرييّن لحكومة وشعب نيجيريا الشقيقة وعائلات الضحايا، وكذا تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أكدت مصر وقوفها بجانب نيجيريا في هذا المصاب الأليم، مشددةً على الموقف المصري الداعي لضرورة التصدي للإرهاب من خلال تحرك وتكاتُف جماعي حازم، على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف النجاح في دحر خطر الإرهاب والعنف والتطرف.
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