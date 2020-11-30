انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد والإجمالي يسجل 115541 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن تقريرها اليومي بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 29 نوفمبر، وذلك وسط تخوفات من زيادة الأعداد في الموجة الثانية، ولذلك كانت هناك تشديدات حكومية من رئاسة الوزراء على عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الإحترازية، وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك منعاً لحدوث انتكاسات أخرى على غرار ما يحدث الآن بدول أوروبية عديدة.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 29 نوفمبر

ووفق بيان وزارة الصحة اليوم فقد تم تسجيل 106 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 102596 حالة، وتؤكد الصحة خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي عقب تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد سجلت الصحة 358 حالة إصابة جديدة، ليرتفع مؤشر الإصابات منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم إلى 115541 حالة.

كما سجلت الصحة اليوم 15 حالة وفاه، وبهذا يرتفع مؤشر الوفيات إلى 6636 حالة حتى اليوم، وتؤكد الصحة على متابعتها للموقف أول بأول، كما أنها تراقب الموقف بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية، وذلك من خلال فرق الرصد والترقب المنتشرة بجميع المحافظات.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أعلنت في وقت سابق أن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا الآن هي القاهرة يليها الإسكندرية ثم الغربية ثم الأقصر، كما كانت محافظات المنوفية وسوهاج وأسوان متوسطة الإصابات، والمحافظات الأقل إصابة هي الإسماعيلية والسويس والمنيا وجنوب سيناء.