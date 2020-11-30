بقيمة 476 مليون.. حصة بنك CIB في توريق بالم هيلز

بلغت حصة بنك CIB في سندات توريق بالم هيلز 695 مليون جنيه، فيما شارك عددًا من البنوك الآخري مع بنك CIB من ضمنهم البنك العربي الأفريقي وبنك الأهلي المتحد.



بنك CIB يحصل على سندات في توريق بالم هيلز

ويذكر أن ذلك يعد أكبر عملية توريق لمجموعة شركات بالم هيلز، إيمانا من البنوك بأهمية قطاع التنمية العقارية، واستمرارًا لدورهما الرائد فى دعم وتشجيع قاطرة التنمية، فى ظل ما تشهده السوق من متغيرات اقتصادية ومجتمعية.وتوضح القوائم المالية المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير خلال النصف الأول من العام الحالى تراجع أرباحها بنسبة %38.7 وسجلت صافى ربح بقيمة 276.585 مليون جنيه، مقابل 451.47 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

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ويجدر الإشارة إلى أن تشمل عمليات التوريق تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.

