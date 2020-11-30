يوضح تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الأثنين 30- 11-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.
آخر أخبار بنك مصر
يوضح تحيا مصر تفاصيل شهادات ادخار المعاملات الإسلامية من بنك مصر حيث يقدم بنك مصر شهادات ادخار تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بآجال زمنية تبدأ من 3 سنوات بعائد ربع سنوي، وشهادات مدتها خمس سنوات بعائد شهري.
قدم بنك القاهرة شهادات ادخار بفائدة مرتفعة بالمقارنة بالشهادات المثيلة، لتنشيط الطلب على الشهادات لاسيما في ظل قلق المواطنين بعد تقليل الفوائد من قبل البنك المركزي لذا حاول بنك القاهرة أن يخفف الأعباء عليهم.
بنك القاهرة يوفر شهادات ادخار بفائدة مرتفعة.. اعرف التفاصيل
آخر أخبار البنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلي المصري عن شهادات ادخار للشركات بفوائد مختلفة لتوافق كافة احتياجات عملاء البنك الأهلي المصري من راغبي فتح شهادات الادخار كما أنها تبدأ بفترات من 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى، بقيم تبدأ من 1000 جنيه لشهادة الإدخار، لذلك يقدم تحيا مصر كافة التفاصيل عنها.
للشركات.. شهادات ادخار البنك الأهلي المصري .. وفوائدها
آخر أخبار بنك CIB
بلغت حصة بنكCIB في سندات توريق بالم هيلز 695 مليون جنيه، فيما شارك عددًا من البنوك الآخري مع بنكCIB من ضمنهم البنك العربي الأفريقي وبنك الأهلي المتحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأثنين 30-11 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.