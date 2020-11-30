تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأثنين 30-11 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يوضح تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الأثنين 30- 11-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.



آخر أخبار بنك مصر

يوضح تحيا مصر تفاصيل شهادات ادخار المعاملات الإسلامية من بنك مصر حيث يقدم بنك مصر شهادات ادخار تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بآجال زمنية تبدأ من 3 سنوات بعائد ربع سنوي، وشهادات مدتها خمس سنوات بعائد شهري.