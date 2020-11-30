اليوم .. الشناوي مع منى الشاذلي يكشف كواليس الفوز التاسع بالبطولة السمراء

تنفرد الإعلامية منى الشاذلي بلقاء حصري مع نجم الأهلي كابتن محمد الشناوي في أول ظهور له عقب فوز الأهلي بدوري أبطال افريقيا في حلقة خاصة تعرض مساء غدا الاثنين على فضائية cbc.

ويكشف الشناوي خلال اللقاء كواليس خاصة لأول مرة عن فوز الأهلي بالكأس التاسعة التي انتظرها جمهور الأهلي طويلا، وماذا حدث بين شوطي اللقاء.

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كما يروي الشناوي تفاصيل رفع مؤمن زكريا للكأس وماذا فعل بعد هدف مجدي أفشة في آخر دقائق مباراة الزمالك وماذا قال لحكم المباراة حتى تمر الدقائق الأخيرة وينتهي اللقاء.

