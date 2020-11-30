شوقى: الأبحاث أسىء استخدامها.. وإغلاق المدارس ليس حلا

جدة - نرمين السيد - وقال "شوقى"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إن رواد السوشيال ميديا شغلهم الشاغل ترديد أربع كلمات، مثل: الإغلاق والحذف والتعقيم والأبحاث، متهما من يردد تلك العبارات بأنهم لا يريدون استمرار منظومة التعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تجرى أبحاثا لأنه أسىء استخدامها.

وتابع قائلا: وظيفة الدولة إتاحة تعليم جيد، ومصادر التعلم كثيرة لمن يختار التعليم المنزلى والمنصات التعليمية فى المنازل.

ولفت "شوقى"، إلى عمل الوزارة يوميا لزيادة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على عناصر المنظومة التعليمية.