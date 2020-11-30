اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن فوز 109 مرشحين في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للنواب

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غدا الإثنين، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب والتي أجريت خلال أيام 21 و22 و23 نوفمبر بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر بالداخل.

وستعلن الهيئة غدًا، فوز 109 مرشحين بالمقاعد المتبقية من أصل 142 مخصصة لنظام الفردى في تلك المرحلة، ولم تكشف الهيئة حتى الآن، هل سيتم إعلان النتائج في مؤتمر صحفي بماسبيرو، أم ستكتفي الهيئة بإعلان النتيجة في شكل بيان يتم توزيعه على وسائل الإعلام والمرشحين.

وأكد مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ملتزمة بإعلان النتائج وفق الجدول المعلن عنه منذ الإعلان عن فتح باب الترشح.

وأضاف أنه كان قد تحدد مسبقا إعلان نتيجة الإعادة للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر الجاري، حيث تضم المرحلة الأولى 142 مقعدا فرديا، حسم منها 32 مقعدا من الجولة الأولى في محافظات الجيزة والفيوم والبحر الأحمر والإسكندرية ولا يزال مقعد مركز ديرمواس بمحافظة المنيا مؤجلًا لوقت لاحق، بعد الطعون القضائية التي أخرت إجراء الانتخابات عليه في الجولة الأولى.

وكانت الهيئة الوطنية انتهت من نظر تظلمات المرشحين على نتائج لجان الفرز في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، وقامت بإبلاغ المرشحين المتظلمين بنتائج التظلم عبر جواب بعلم الوصول.

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وكانت الانتخابات شهدت تنافس المرشحين في ١٤ محافظة، حيث يتنافس في محافظة الجيزة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي محافظة الفيوم في دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة إطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين.

وفى محافظة بني سويف تجرى جولة إعادة في دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.

وفي محافظة أسيوط، تجرى الإعادة في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبوتيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.

