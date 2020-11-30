بسبب ما نسبه إليه من مخالفات.. وزير الأوقاف يحيل محمد مرسى إلى باحث دعوة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس الأحد، قرارا بإحالة محمد محمد مهدى مرسى، إمام وخطيب بأوقاف القاهرة، إلى وظيفة باحث دعوة.



جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس الأحد، قرارا بإحالة محمد محمد مهدى مرسى، إمام وخطيب بأوقاف القاهرة، إلى وظيفة باحث دعوة. وذكرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمى، أن ذلك نظرًا لما نسب إليه من مخالفات لا تتسق وطبيعة عمل الإمام.

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