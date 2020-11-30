نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر المقبل 2020 م في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد غد يستطيع بعض المواطنين صرف المعاشات المستحقة لشهر ديسمبر المقبل 2020 م من جميع فروع بنك ناصر، وفقا لقرر وزيرة التضامن الاجتماعى، وبذلك يستطيع المواطنين صرف جميع مستحقاتهم من المعاش لشهر ديسمبر 2020 م من جميع فروع بنك ناصر، وماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر أن تم التصريح من قبل محمد عشماوي العضو المنتدب لبنك ناصر ونائب رئيس مجلس الإدارة، أنه سوف يتم الصرف بعد غدا المعاشات التقاعدية الخاصة بالمواطنين، وفقا التعليمات الصادرة من قبل وزيرة التضامن الاجتماعى، ومجلس إدارة بنك ناصر ع اتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة للتيسير على المواطنين وتسهيل عملية الصرف للمواطنين.

حيث أن من خلال موقع ثقفني سنقوم بعرض جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع وهما الجهود المبذولة لتسهيل عملية صرف المعاشات الخاصة بشهر ديسمبر القادم 2020 م، والنصائح المقدمة من البنك للمواطنين، وإمكانية الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات اون لاين، حيث نقوم بتوضيح الشرائح المقسمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

الجهود المبذولة لتسهيل عملية صرف المعاشات :

حيث أن الصرف سوف يكون متاح في جميع فروع بنك ناصر البالغة مايقرب من حوالي 93 ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وجميع البنوك مع عدم احتساب أي عمولات صرف من الماكينة لفروع البنوك الأخرى.

حيث أوضح العشماوي أنه يتم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعدم التجمعات، والحد منها والتيسير على المواطنين خاصة كبار السن والنساء المستحقين المعاشات، وأوضح أنه صرف المعاشات سوف يكون متاح من خلال 2000 منفذ مخصص من قبل الوزارة بالتعاون مع مجلس إدارة البنك إمكانية صرف المعاشات منهم.

النصائح المقدمة من البنك للمواطنين :

تم الإعلان عن التشدد الذي صدر من العشماوي على ضرورة تحلى المواطنين باتخاذ تباعد المسافات وعدم التزاحم والتكدس، ويجب على جميع المستفيدين وارتداء الكمامة وتعقيم اليدين أيضا، وأشار بأنه تم تغذية ماكينات صرف المعاشات التقاعدية الخاصة بالمواطنين بما يكفي معاشات.

بالإضافة إلى ذلك ضرورة الالتزام بجدول تقسيم المعاشات وفقا الشرائح المقسمة مسبقا بعدد الأيام وعلى جميع مستحقي المعاشات الالتزام بهذا الجدول، وخطة الصرف الموضوع وفقا الشرائح التي تم الإعلان عنها، وعدم التزاحم والتكدس.

ومن الجدير بالذكر أن حددت وزارة التضامن الاجتماعى شرائح لصرف المعاشات بالتعاون مع مجلس بنك ناصر وذلك تنفيذ لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المنتشر خلال هذه الفترة.

الشرائح المقسمة من قبل الوزارة:

الشريحة الأولى :

الأقل لصرف المعاشات التقاعدية، وتكون الأقل من 1000 جنيه وعدد ما يقارب حوالي 2.4 مليون نسمة، وتم تحديد لهم يوم 1، 2 من شهر ديسمبر المقبل 2020 م.

الشريحة الثانية :

قد يبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون نسمة أيضا وهم معاشاتهم ما يقل عن 2000 جنيه ،وتم تحديد لهم يومي 3،4 من شهر ديسمبر 2020 م.

الشريحة الثالثة و الاخيرة :

من مستحقي المعاشات وهما ما يزيد معاهم عن 2000 جنيه مصري، حيث أن يبلغ عددهم حوالي 1.7 مليون نسمة، وتم تحديد لهم يومي 5 و8 من نفس الشهر.

إمكانية الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات اون لاين :

حددت وزارة التضامن الاجتماعى موقعا إلكترونيا متاح لجميع المواطنين لكيفية الاستعلام عن المعلومات فيما يخص المعاشات التقاعدية، وكيفية صرفها وذلك لكي يتم التسهيل على المواطنين صرف المعاشات المستحقة لشهر ديسمبر 2020 م، وإمكانية صرفها بدون تزاحم ومكافحة فيروس كورونا المستجد حول العالم كله.

وهذه الخدمة المقدمة من الوزارة في إطار جهود الوزارة لتحويل الخدمات إلى خدمات إلكترونية وخاصة أنه تقدم خدمة إلى ما يقرب من 5 مليون مواطن ومستفيد.