كل ماتريد معرفته عن منحة الزواج 2020 من وزارة التضامن.. شروط الاستحقاق وطريقة التقديم

أعلنت وزارة التضامن عن تقديم منحة الزواج 2020 بالتنسيق مع قطاع الحماية الاجتماعية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث أن منحة الزواج للأبنة أو الأخت التي قطع معاشها من أبيها أو أخيها بسبب قدومها على الزواج، ويقدم تحيا مصر كافة التفاصيل عن منحة الزواج.

منحة الزواج

تصرف المنحة في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة للمعاش بسبب الزواج يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق لمدة سنة كاملة.

تقدر هذه المنحة بحد أدنى 200 جنيه وتقدم لمرة واحدة فقط، حيث تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

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طريقة التقديم على منحة الزواج



- على الراغبة في الحصول على المنحة أن تتوجه للمنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

- تقديم طلب بالمنحة.

- صورة من وثيقة الزواج أو عقد الزاوج.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدمة على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج حسب الأحوال.

- لمعرفة المزيد عن المنحة وطريقة التقديم يمكنك الدخول على موقع التضامن الاجتماعي

شروط منحة الزواج

يستعرض تحيا مصر شروط منحة الزواج كما حددتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الرسمي عدة كالتالي:

- أن تكون المتقدمة للمنحة من المستحقين للمعاش.

- أن تكون المتقدمة للمنحة لم تحصل على منحة الزواج من قبل.

- أن يكون الحد الأدنى للمنحة 200 جنيه.

- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- تسقط المنحة سواء الزواج أو القطع، في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 15 سنة من تاريخ استحقاقها.