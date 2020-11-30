فيديو.. إقامة امتحان متقدمى منحة الماجستير وشباب العلماء بالأوقاف إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمى، اليوم الإثنين، إقامة امتحان للمتقدمين لمنحة الماجستير المجانية، التى تمنحها الوزارة لألف إمام، إلكترونيًّا بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .





كما أقامت امتحانا للمتقدمين لبرنامج شباب علماء الأوقاف وذلك فى إطار برامجها للتأهيل والتدريب والتثقيف، وحرصا على تحقيق أعلى درجات الدقة والاحترافية والشفافية. ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تعاونه الكبير وجهوده المتميزة فى إجراء هذه الامتحانات .

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