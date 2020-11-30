موجز السوشيال ميديا.. نبيل الحلفاوي يقترح مبادرة لإنهاء التعصب بين الجماهير.. وطارق حامد يوجه رسالة لـ أمير مرتضى منصور

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

واصل بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي الاحتفال باللتوبج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك "2_1" في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الد لي مساء الجمعة الماضية.

ونشر موسيماني مجموعة من الصور له وهو يحتفل على طريقة مؤمن زكريا والدموع تنهمر من عينيه وعلق عليها قائلا " دموع الفوز".

حرص طارق حامد لاعب نادي الزمالك، على تقديم الشكر ل امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة لنادي الزمالك بعد التقديم بإستقالته بعد حل مجلس إدارة النادي من قبل وزارة الشباب والرياضة.

ونشر طارق حامد عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة ل امير وعلق عليها قائلا "شكرا على كل حاجه عملتها شكرا أمير مرتضى".

طالب الفنان نبيل الحلفاوي بتدخل وزير الشباب والرياضة لنوع الخلاف بين جماهير الأهلي والزمالك الذي أثير بعد انتها مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي وتتوبجع باللقب التاسع.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏مشاكل الأندية على المستوى الإداري والمالي والقانوني والنزاعات القضائية.. يجب ألا يكون لها تأثير على الفرق الرياضية التي تمثل الأندية والتي هي قوام المنتخبات.

ما حدث أمس عقب المباراة وما قبله وما بعده يستدعي تدخلا عاجلا من وزير الشباب والرياضة".

وجه الفنان هشام ماجد الشكر ل امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة لنادي الزمالك بعد التقديم بإستقالته بعد حل مجلس إدارة النادي من قبل وزارة الشباب والرياضة.

ونشر هشام ماجد عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة ل امير وعلق عليها قائلا "شكرا لكل اللي قدمته للنادي، جماهير الزمالك أن تنساك".