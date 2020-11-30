حدث ليلا.. أول تعليق من أحمد البكري المكلف برئاسة الزمالك.. إصابة رئيس أمريكا بكسور.. وزير التعليم يكشف حقيقة استبدال الامتحانات بالأبحاث

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن موعد طرح أول عمل فني يجمعه بالفنانة أصالة، والذي يحمل عنوان"الفرق الكبير " وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

طردت الحكومة الإثيوبية، البعثة الدبلوماسية لجنوب السودان في أديس أبابا، بما في ذلك أصغر رئيس بعثة دبلوماسية في أديس أبابا، وذلك عقب ساعات من مغادرة سفير إثيوبيا لدى جنوب السودان، فيسيحة شال، جوبا في قرار مفاجئ.

تمنى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الشفاء العاجل للرئيس المنتخب جو بايدن، عقب إصابته بالتواء في الكاحل أثناء اللعب مع الكلب.