حدث ليلا.. أول تعليق من أحمد البكري المكلف برئاسة الزمالك.. إصابة رئيس أمريكا بكسور.. وزير التعليم يكشف حقيقة استبدال الامتحانات بالأبحاث

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن موعد طرح أول عمل فني يجمعه بالفنانة أصالة، والذي يحمل عنوان"الفرق الكبير " وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".
طردت الحكومة الإثيوبية، البعثة الدبلوماسية لجنوب السودان في أديس أبابا، بما في ذلك أصغر رئيس بعثة دبلوماسية في أديس أبابا، وذلك عقب ساعات من مغادرة سفير إثيوبيا لدى جنوب السودان، فيسيحة شال، جوبا في قرار مفاجئ.
تمنى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الشفاء العاجل للرئيس المنتخب جو بايدن، عقب إصابته بالتواء في الكاحل أثناء اللعب مع الكلب.
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، تعيين أول فريق نسائي في تاريخ الولايات المتحدة، يكون مسئول عن التواصل في البيت الأبيض.
طمأن المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة لرئاسة الزمالك، جماهير النادي الأبيض، موضحا أن الوضع سيكون مريحا خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الرغبة في توجيه الدعم لفريق الكرة .
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