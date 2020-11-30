آخر موعد لتلقى طلبات تركيب عدادات الكهرباء الكودية.. اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الاثنين 30 نوفمبر مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وبدأت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية فى عمل المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة بعد تقديم طلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية .
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والجدير بالذكر أن الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى تحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية لمن تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.
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