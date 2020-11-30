جدة - نرمين السيد - تغلق جامعة الأزهر، اليوم الإثنين، باب نقل القيد للطلاب والطالبات المستجدين المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية الأزهرية عام 2020، من شعبة إلى شعبة داخل الكلية فقط وبشرط استيفاء الحد الأدنى الذى قبلته الشعبة المراد نقل القيد إليها.





ووفق بيان رسمى، كانت الجامعة أعلنت فتح باب نقل القيد الأربعاء الماضى، مع مراعاة قواعد وشروط التوزيع الجغرافى وشرط المواد المؤهلة. والتقى الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى بطنطا، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد حسنى، رئيس الجامعة السابق، أمس الأحد، فريقَ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بمقر كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. جامعة الأزهر تغلق باب نقل قيد المستجدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.