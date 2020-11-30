مزيد من دعم قطاعي السياحة والطيران .. هل تستجيب الحكومة الكندية

ينتظر قطاعا السياحة و الطيران في كندا ، اعلان وزيرة المالية كريستيا فريلاند ، مساعدات خاصة لبقاء القطاع متماسكا ، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" .
وأعربت سوزي غرينول ، رئيس اتحاد الفنادق في كندا ، عن أمالها في أن تحسن الحكومة برامج الدعم الحالية موضحة أبرزها إعانة الإيجار ، ودعم الأجور ، وقروض الأعمال.
استكملت غرينول حديثها قائلة : إن الليبراليين "يستحقون التقدير" للبرامج التي تم طرحها ، لافتة ان ما نراه أنهم لا يلبون احتياجات الشركات الأكثر تضررًا ويجب أن يتم تفضيلهم بشكل أكبر.
ووصفت إن نصف الفنادق الكندية فى مدينة أوتاوا يمكن أن تعمل دون مساعدة مشيرة إلى أن معظم العاملين في الفنادق هم أفراد ضعفاء في المجتمع ، بما في ذلك الأقليات الظاهرة والمهاجرون الجدد جاء ذلك وفقا لتقرير نشره جلوب آند ميل .
يذكر أن المطاعم والفنادق والفنون الحية والترفيه من بين الصناعات التي تكافح أكثر في ظل الوباء "لأن نماذج أعمالها تعتمد تقريبًا على الوجود المادي لكي تنجح".
فيما قالت الحكومة الليبرالية إنها ستبدأ محادثات مع شركات الطيران والمطارات وقطاع الطيران الكندي حول حزمة مساعدات مالية مباشرة.
وتعد كندا من الدول المنظمة للمعارض السياحية أبرزها معرض أوتاوا للسياحة والسفر ، حيث يشارك فيه أكثر من 190 دولة، ويشهد أكبر تجمع لمنظمى الرحلات علي مستوى العالم، ويمثل أهمية خاصة لمصر التي شاركت فيه للعام العشرين في 2019علي التوالي بجناح تنظمه هيئة تنشيط السياحة والذى حظى بإبهار جميع المشاركين.
ويشارك منظمو الرحلات وشركات السياحة وممثلو الإعلام الكندي لعرض الاستراتيجية التسويقية السياحية الجديدة لمصر فى معرض أوتاوا للسياحة والسفر ، لتعزيز الصورة الذهنية عن مصر كمقصد سياحى متميز يقصده الكنديون للاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة والجو المعتدل والدافئ طوال العام وعدد من المنتجات السياحية المتميزة عالميًا.
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