صور.. محافظ القاهرة ونائب وزير الاتصالات يناقشان التحول الرقمى للعاصمة

جدة - نرمين السيد - عقد محافظ القاهرة خالد عبد العال، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى اجتماعاً تنسيقيا، اليوم الإثنين، ناقشا خلاله التطوير المؤسسى للمحافظة فى إطار إستراتيجية مصر الرقمية، وجهود وزارة الاتصالات لتهيئة المحافظة والمديريات التابعة لأعمال التحول الرقمى، وضمان استيعاب المنظومة الرقمية، وآليات ضمان استدامة تلك الأعمال.





وأكد محافظ القاهرة أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عملية التطوير المؤسسى والتحول الرقمى لديوان عام المحافظة والمديريات التابعة، مشددا أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية للمواطنين، بالسرعة والجودة ومستوى الكفاءة المناسبة، مع التصدى لكل أوجه الانحرافات أو الفساد فى منظومة العمل الحكومى بالمحافظة.



وخلال الاجتماع استعرضت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى خطة تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لاسيما الخدمية منها، مؤكدة حرص القيادة السياسية على تطوير الجهاز الإدارى للدولة باستخدام تقنيات التحول الرقمى ومفاهيمه بما يساهم فى تحسين الأداء الحكومى، ويعظم من رضاء المواطنين.



وكشفت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى عن تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية فى مجال أساسيات التحول الرقمى للعاملين بالديوان العام للمحافظة فى إطار مبادرات الثقافة الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات.



وأوضحت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى على وجود تعاون فعال بين الوزارة والمحافظة لتطوير منظومة عمل المحافظة من خلال تعزيز الثقافة الرقمية ودعم الشمول الرقمى لمواطنى المحافظة بما يساهم فى الوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى، معلنة إطلاق مبادرة شباب مصر الرقمية لتأهيل حديثى التخرج للوظائف الرقمية الجديدة.