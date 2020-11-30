وزارة التعليم تعلن آخر موعد لسداد القسط الأول من مصروفات المدارس الخاصة

أكدت وزارة التربية والتعليم الفني ان اليوم الاثنين آخر يوم في تسديد القسط الأول من مصروفات الفصل الدراسي الأول ، مؤكده أن 30 نوفمبر هو آخر موعد لسداد القسط ، مشيرة ان المدارس الخاصة أكدت أن نسبة ضئيلة جدا من الطلاب تخلفوا عن دفع المصروفات.

وكانت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، أعلن أنه سوف يتم مد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021، إلى موعد غايته 30/11/2020.

وأشار الوزير، إلى أنه في حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور 15 يومًا من التاريخ سالف الذكر، وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد 15 يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

وأكد وزير التعليم، أن الوزراة تتعامل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان مع جائحة كورونا لحماية أولادنا وتنوي استكمال العام الدراسي بالكامل تحت كل الظروف ولا نية لإلغاء أو تأجيل كما يحلو للبعض أن يروج.

وأشار وزير التعليم، إلى أن الوزارة تتمنى أن نلتفت جميعا إلى ما تقدمه الدولة من خدمات تعليمية متنوعة وأن نشجع اولادنا على التعلم وأن لا ننزلق لموضوعات مثل المصروفات المتأخرة والكتب المزورة ونتحدث عن إشاعات لا تكاد تتوقف ليل نهار لإلهائنا جميعا عن التعلم.

وكان من أهم ما أصدرته وزارة التربية والتعليم هو الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي والفصول، وتوزيع كثافة الفصول على الفراغات المتوفرة بالمدرسة، في ظل ما تم الإعلان عنه من توزيع الحضور الفعلي للصفوف الدراسية على مدار أيام الأسبوع لتقليل عدد الطلاب المتواجدين داخل المبنى المدرسي خلال اليوم الدراسي.