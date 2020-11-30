شبورة كثيفة على الطرق والأرصاد تناشد السائقين تجنب السرعات الزائدة

تشهد البلاد منذ الصباح الباكر شبورة كثيفة على الطرق على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، خاصة على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية.
وتتسبب الشبورة فى انخفاض الرؤية الأفقية ، فيما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية السائقين توخى الحذر والقيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة .
ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية و طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كما يسود طقس دافئ على شمال و جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح .
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
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