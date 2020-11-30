الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية أسرة العوامري

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العميد وائل الفاو؛ للتعزية في وفاة حرم محمد أنور محمود عبد المجيد العوامرى، وإبلاغ أسرته بالغ العزاء والمواساة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى جنوب السودان، السبت الماضي، حيث كان فى استقباله الرئيس سلفا كير بمطار جوبا الدولى.

وشهدت زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، عقد قمة مصرية – جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين.