الرى: اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع، نظرا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين للحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده الوزير مع القيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك فى إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه عبد العاطى بالإسراع فى الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث، باعتباره أحد أهم أولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية هذا المشروع فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين، مع التأكيد على أن تكون أولوية أعمال تأهيل الترع متزامنة مع تحويل الزمام الواقع عليها للرى الحديث، بما يسمح بترشيد استهلاك المياه بالطريقة المثلى.



وأشار وزير الرى إلى صدور الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزى المصرى للسماح للبنك الزراعى المصرى بتمويل تحديث نظم وأساليب الرى للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% سنويا.

وأكد الوزير ضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور المصارف وكل المحطات ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، وتجنبا لحدوث أى أزمات أو ازدحامات فى المجارى المائية، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل وتعلية جسور مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لضمان جاهزية المصرف لاستقبال أى كميات من المياه بدون حدوث أى ازدحامات أو مشاكل.

وتابع الدكتور عبد العاطى موقف مشروع مصرف بحر البقر بشرق الدلتا، والجارى تنفيذه حاليا بتكلفة قدرها 14,2 مليار جنيه لمعالجة حوالى "1.7 مليار م3/سنة" من مياه الصرف الزراعى لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية، كما استعرض موقف الدراسة التى تقوم وزارة الرى بإعدادها حاليا للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيرى فى غرب الدلتا، على غرار ما يتم تنفيذه حاليا فى مصرف بحر البقر لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية فى الدلتا.



كما تابع الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والذى يهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى.

وأشار وزير الرى إلى قرب الانتهاء من إعداد المنظومة الإلكترونية لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة، وذلك فى إطار مجهودات الوزارة للتحول الرقمى.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.