الجزار يتابع موقف تنفيذ وحدات إسكان محدودى الدخل بـ3 محافظات

وأكد الجزار خلال الاجتماع، ضرورة المتابعة الدورية من القائمين على المشروع بالمواقع المختلفة، وتلافى أى ملاحظات بالمواقع قبل تسليم الوحدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة عن إنجاز الأعمال المسندة إليها أو التى لديها ملاحظات فى التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.
كما طالب وزير الإسكان بتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة والتشجير، بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، من أجل تسليم الوحدات لمستحقيها بالشكل اللائق وفى التوقيت المحدد، مشددا على عدم التعامل فى أى مشروعات مستقبلية، مع الشركات التى لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة.
وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، التنسيق الكامل من جانب صندوق "الإسكان الاجتماعى"، مع مسئولى المشروع والجهات المختلفة بالمحافظات الـ3، وكذا الجهات المنفذة والمشرفة على التنفيذ، من أجل إنجاز الأعمال وإزالة أى عقبات تواجه تنفيذ الوحدات.
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