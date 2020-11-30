طرح 6 محال تجارية و6 وحدات إدارية وصيدليتين للبيع فى 6 أكتوبر الجديدة

جدة - نرمين السيد - صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، اليوم الإثنين، بأنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من 19 وحتى 40 مترا، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 63 مترا، بمناطق سوق الحى 209 وسوق الإسكان "فوق المتوسط" والتوسعات الشمالية وجنوب الأحياء.





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