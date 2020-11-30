صور - شبورة مائية كثيفة بسماء القاهرة والجيزة.. والعظمى بالعاصمة 22

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد كما توقع خبراء الأرصاد أن يكون الجو باردًا فى فترة الليل على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع تكون شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية فى السلوم ومطروح.

وهذا بيان بدرجات الحرارة فى بعض المحافظات الجمهورية: القاهرة العظمى 22 والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13

مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15

دمياط العظمى 21 والصغرى 15

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12

السويس العظمى 22 والصغرى 13

العريش العظمى 21 والصغرى 14

طابا العظمى 20 والصغرى 15

سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 3

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17

الغردقة العظمى 24 والصغرى 15

الفيوم العظمى 22 والصغرى 10

بنى سويف العظمى 22 الصغرى 10

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