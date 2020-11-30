صور- الانتظار الرقمى.. تطوير وحدة تراخيص مرور العجوزة للتيسير على المواطنين

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ووفق بيان رسمى، تبدأ عملية الانتظار الرقمى الآلى المطور بعد دخول طالب الخدمة الوحدة إثر تطويرها، للتيسير على المواطنين ليتم استخراج التراخيص فى دقائق معدودة، بما يخدم قاطنى مناطق المهندسين والعجوزة وأمبابة أرض اللواء.
وتضمن التطوير زيادة عدد الشبابيك لخدمة الجماهير لتصل إلى 30 شباكا، بناء على توجهات محمود توفيق وزير الداخلية، وفى إطار تعليمات اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بحسن معاملة المواطنين والتيسير على المواطنين حيث بداءت الوحدة بتخصص شباك لكبار السن وذ الاحتياجات الخاصة.
وأجرى اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، جولة على كل الوحدات خلال جولاتة اليومية للوحدات التراخيص، ووجه بانتظام العمل خلال الدورة المستندية.
وتشمل الوحدة مكانا مخصصا للفحص الفنى، ووحدة استخراج تراخيص القيادة الملاكى والموتوسيكل، وكذلك الوحدة المتطورة للتجديد وتراخيص السيارات ضمن تطوير 15 وحدة تراخيص تابعة للإدارة العامة للمرور الجيزة.
وأكد اللواء محمد عامر، سير إنهاء إجراءات التراخيص والخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل أى عقبات وتقديم أطر التعاون مع المواطنين فى وحدات تراخيص التابعة الادارة العامة للمرور الجيزة، مشيرا إلى سير الإجراءات والاشتراطات الوقائية خلال التعامل مع المواطنين والتعقيم.
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