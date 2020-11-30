إنفوجراف- 15 ألف شقة سكنية.. خطة العاصمة لمدينة خالية من العشوائيات

جدة - نرمين السيد - ويعرض الإنفوجراف التالى، خطة العاصمة للقضاء على المناطق العشوائية، وإعلان القاهرة خالية من المناطق العشوائية. وتعمل محافظة القاهرة أيضا على إزالة مناطق بطن البقرة واستكمال السحيلة وكوم غراب، وتقترب من إنهاء مشروع الخيالة وعمل الخدمات اللازمة، وتستكمل إزالات منطقة المحجر وعزبة خير الله العشوائية، بالإضافة إلى تشطيب 6.800 وحدة بمصنع 18 الحربى مارس المقبل.

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