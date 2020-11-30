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إنفوجراف- 15 ألف شقة سكنية.. خطة العاصمة لمدينة خالية من العشوائيات

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عمر حسام 2020-11-30 11:03 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - ويعرض الإنفوجراف التالى، خطة العاصمة للقضاء على المناطق العشوائية، وإعلان القاهرة خالية من المناطق العشوائية.

وتعمل محافظة القاهرة أيضا على إزالة مناطق بطن البقرة واستكمال السحيلة وكوم غراب، وتقترب من إنهاء مشروع الخيالة وعمل الخدمات اللازمة، وتستكمل إزالات منطقة المحجر وعزبة خير الله العشوائية، بالإضافة إلى تشطيب 6.800 وحدة بمصنع 18 الحربى مارس المقبل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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