السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتخصيص قطعتي لصالح بنك الاستثمار القومي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص قطعتي أرض لصالح بنك الاستثمار القومي وهما مساحة 93.51 فدان ناحية مدينة نصر محافظة القاهرة وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة المصرية العامة للمعرض والمؤتمرات. إلى جانب مساحة 12.92 فدان تقريبا ناحية مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

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