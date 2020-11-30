الجناينى: رسميا السوبر الأفريقى بالقاهرة.. ونتشاور مع الأمن بشأن نهائى الكأس

أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى الكاف أبلغ الجبلاية بشكل رسمى بإقامة مباراة السوبر الأفريقى بالقاهرة وليس هناك نية لنقلها خارج القاهرة، وقال الجناينى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "الكاف أخطرنا بشكل رسمى بإقامة مباراة السوبر الافريقى بالقاهرة ولا نية لتغيير المكان وهذا قرار نهائى".
وتابع رئيس اتحاد الكرة : "السوبر الافريقى لن يقام على ستاد القاهرة الذى سوف يتم إغلاقه لمدة شهر بسبب الزرعة الشتوية لذا سوف نحدد ملعب أخر ونعلن عنه بشكل لاحق".
وعن نهائى كأس مصر قال عمرو الجناينى :" نتشاور حالياً مع الجهات الامنية عن الملعب الذى سوف يستضيف نهائى كأس مصر المقرر له السبت المقبل".
وضرب الأهلي موعداً مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الأفريقي بعدما توّج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، الذي أقيم على استاد القاهرة بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف.
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