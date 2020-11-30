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الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتخصيص قطعتي أرض لصالح بنك الاستثمار القومي

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم647 لسنة 2020، بتخصيص قطعتي أرض لصالح بنك الاستثمار القومي، الأولي نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والثانية نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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