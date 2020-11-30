رئيس الوزراء يقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٠ لسنة ٢٠١٧. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.

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