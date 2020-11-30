أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، تعيين 3497 شابًا، منهم 23 من ذوى القدرات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذي بلغ عدد المسجلين من راغبى العمل فيها 10114 شابًا ، منهم 28 من ذوى القدرات ، فضلا عن توفير 608 فرص عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 446 منشأة "دوري وحملات" ، وأسفر عن تحرير 318 محضرًا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 160 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، كما تم بحث 206 شكاوى في نفس المجال.
وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير- عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي، إلي أن المديرية تلقت 222 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 119 شكوي مرحلة من شهر أغسطس ، تم بحث 80 شكوي منها، وتبين أنها مستوفاة ، وتم تحرير 138 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 123 شكاوى تحت البحث والدراسة .
أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 614 منشأة "دورى وحملات" ، وأسفر التفتيش عن تحرير 161 محضرًا ، كما تم بحث 363 شكوى عمالية .
وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستخراج ترخيصان عمل للأجانب لأول مرة ، وتجديد 9 تراخيص ، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ 12 أجنبيًا ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 3497 شابًا وتحرير 318 محضرًا لمنشآت مخالفة بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.