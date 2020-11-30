الأردن: تحديد سكن العمال الوافدين علي جوازات السفر لضبط سوق العمل في ظل كورونا

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاها الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف عن قرار وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين باعتماد تحديد سكن العمال غير الأردنيين المثبت على جوازات سفرهم من أول يناير 2017 فما بعد الصادر عن المراكز الأمنية، لغايات إنجاز معاملات تجديد تصاريحهم.

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أن القرار يهدف إلي التخفيف على أصحاب العمل وتسهيلًا لعمل منشآتهم باعتماد تحديد سكن العمال غير الأردنيين المثبت على جوازات سفرهم اعتبارًا من تاريخ أول يناير 2017 فيما بعد عند تجديد تصاريحهم عند نفس صاحب العمل

وذلك للتسهيل على أصحاب العمل وتماشيًا مع سياسة الوزارة الهادفة إلى ضبط وتنظيم سوق العمل واستخدام العمالة غير الأردنية في ظل ظروف جائحة كورونا .

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد ، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وينطبق القرار على العمال غير الأردنيين الذين يجددون تصاريح عملهم عند نفس صاحب العمل.