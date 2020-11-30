نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت هيئة البلاد منذ الصباح الباكر شبورة كثيفة، حيث تشهد على الطرق على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، خاصة على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية.

وتتسبب الشبورة فى انخفاض الرؤية الأفقية، فيما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية السائقين توخى الحذر والقيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة.

ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كما يسود طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

