السيسي يصدر قرار بتخصيص قطعتي أرض بالقاهرة والجيزة لصالح بنك الاستثمار القومي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 647 لسنة 2020 بتخصيص قطعتي أرض لصالح بنك الاستثمار القومى وهما مساحة 93.51 فدان ناحية مدينة نصر محافظة القاهرة وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للهيئة المصرية العامة للمعرض والمؤتمرات. إلى جانب مساحة 12.92 فدان تقريبا ناحية مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة. اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية أسرة العوامري



ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.

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