رئيس الوزراء يصدر قرار بشأن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٠ لسنة ٢٠١٧. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 647 لسنة 2020 بتخصيص قطعتي أرض لصالح بنك الاستثمار القومى وهما مساحة 93.51 فدان ناحية مدينة نصر محافظة القاهرة وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للهيئة المصرية العامة للمعرض والمؤتمرات. اقرأ أيضا: السيسي يصدر قرار بتخصيص قطعتي أرض بالقاهرة والجيزة لصالح بنك الاستثمار القومي



إلى جانب مساحة 12.92 فدان تقريبا ناحية مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

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