الزمالك يدخل معسكر مغلق استعدادا لمباراة الغد

يدخل نادي الزمالك اليوم معسكر مغلق، استعداداً للمباراة الغد الثلاثاء أمام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر بعد خسارته دوري أبطال إفريقيا.

فيما ستشهد استمرار غياب محمد عبد الشافي بسبب الإصابة الذي تعرض إليها أثناء مباراة الزمالك أمام الأهلي في قمة الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز واستمرار كل من ثلاثي المصاب بفيروس كورونا المستجد.

والجدير بالذكر أن أخر مواجهات الزمالك في كأس مصر كان أمام "اف سي مصر"، وانتهت المباراة لصالح الفارس الأبيض بنتيجة 2/1 في دور ربع النهائى، حيث هزم الزمالك أمام نادي الأهلي في بطولة افريقيا بنتيجة 2/1.

وشهدت المباراة أهداف رائعة، منها هدف شيكابالا الذي جاء بعد تقدم الأهلي بهدف عمرو السوليه خط وسط نادي الاهلي وفي الدقيقه 86 أحرز مجدي "قفشه" هدف النهاية والفوز، لتنتهي المباراة لصالح القلعة الحمراء، وتعد هذه البطولة التاسعة للنادي الأهلي في تاريخه بعد تأهله لمرتين علي التوالي للنهائي.

