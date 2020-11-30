صور.. خالد عبدالعال: جامعة القاهرة تمثل بيتا للخبرة فى جميع المجالات

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وقال عبدالعال، خلال مشاركته باجتماع مجلس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة لها دور فعال فى تقديم خدمات مجتمعية كبيرة للمجتمع المصرى عامة، ولمحافظة القاهرة خاصة، من خلال منشآتها وصروحها الطبية التى تمثل إضافة كبيرة للمحافظة بما تضمه من كفاءات علمية تقدم خدمات طبية تتماشى مع أعلى المعايير الطبية العالمية.
وأضاف محافظ القاهرة أن الجامعة لها بصمة فى جميع أنحاء العالم، ويمثل أساتذتها وخريجيها نماذج تدعو للفخر بالعديد من المناصب المرموقة فى مختلف دول العالم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تمثل بيتًا للخبرة فى جميع المجالات.
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