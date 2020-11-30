صور.. خالد عبدالعال: جامعة القاهرة تمثل بيتا للخبرة فى جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - أهدى خالد عبدالعال محافظ القاهرة، درع المحافظة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديرًا لجهوده فى تفعيل دور الجامعة المجتمعى والمساهمة فى التنمية المستدامة، إلى جانب دوره فى النهوض بالقطاع الطبى للجامعة والعملية الأكاديمية والتعليمية والبحثية.





وقال عبدالعال، خلال مشاركته باجتماع مجلس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة لها دور فعال فى تقديم خدمات مجتمعية كبيرة للمجتمع المصرى عامة، ولمحافظة القاهرة خاصة، من خلال منشآتها وصروحها الطبية التى تمثل إضافة كبيرة للمحافظة بما تضمه من كفاءات علمية تقدم خدمات طبية تتماشى مع أعلى المعايير الطبية العالمية.

وأضاف محافظ القاهرة أن الجامعة لها بصمة فى جميع أنحاء العالم، ويمثل أساتذتها وخريجيها نماذج تدعو للفخر بالعديد من المناصب المرموقة فى مختلف دول العالم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تمثل بيتًا للخبرة فى جميع المجالات.