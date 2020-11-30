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صور.. خالد عبدالعال: جامعة القاهرة تمثل بيتا للخبرة فى جميع المجالات

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محمد صابر 2020-11-30 12:18 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أهدى خالد عبدالعال محافظ القاهرة، درع المحافظة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديرًا لجهوده فى تفعيل دور الجامعة المجتمعى والمساهمة فى التنمية المستدامة، إلى جانب دوره فى النهوض بالقطاع الطبى للجامعة والعملية الأكاديمية والتعليمية والبحثية.

وقال عبدالعال، خلال مشاركته باجتماع مجلس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة لها دور فعال فى تقديم خدمات مجتمعية كبيرة للمجتمع المصرى عامة، ولمحافظة القاهرة خاصة، من خلال منشآتها وصروحها الطبية التى تمثل إضافة كبيرة للمحافظة بما تضمه من كفاءات علمية تقدم خدمات طبية تتماشى مع أعلى المعايير الطبية العالمية.

محافظ القاهرة ورئيس جامعة القاهرة
محافظ القاهرة ورئيس جامعة القاهرة

وأضاف محافظ القاهرة أن الجامعة لها بصمة فى جميع أنحاء العالم، ويمثل أساتذتها وخريجيها نماذج تدعو للفخر بالعديد من المناصب المرموقة فى مختلف دول العالم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تمثل بيتًا للخبرة فى جميع المجالات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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