جولة لنائب رئيس جهاز خليج السويس بمحطات وشبكات الصرف الصناعى

جدة - نرمين السيد - أجرت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، اليوم الإثنين، جولة بمحطة الصرف الصناعى فى المنطقة ومحطات الرفع وشبكة الصرف وبلاعات صرف الأمطار بالمنطقة الصناعية بعتاقة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أى كميات من مياه الأمطار خلال التقلبات الجوية فى موسم الشتاء.





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