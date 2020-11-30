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خبير عالمى فى جراحة عظام الكاحل بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية

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سمر مدكور 2020-11-30 12:03 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتجميل، الخبير العالمي الأستاذ الدكتور/ وجيه موسى الإنجليزى الجنسية خبير جراحة عظام الكاحل والقدم بمستشفيات رويال كينجز بإنجلترا فى الفترة من 4 وحتى 11 ديسمبر المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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