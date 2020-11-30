خبير عالمى فى جراحة عظام الكاحل بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية

جدة - نرمين السيد - يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتجميل، الخبير العالمي الأستاذ الدكتور/ وجيه موسى الإنجليزى الجنسية خبير جراحة عظام الكاحل والقدم بمستشفيات رويال كينجز بإنجلترا فى الفترة من 4 وحتى 11 ديسمبر المقبل.





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