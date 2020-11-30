خبير عالمى فى جراحة عظام الكاحل والقدم بمستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل...

تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الخبير العالمى الأستاذ الدكتور/ وجيه موسى الإنجليزى الجنسية خبير جراحة عظام الكاحل والقدم بمستشفيات رويال كينجز بإنجلترا وذلك فى الفترة من 4 وحتى 11 ديسمبر القادم . وتستقبل المستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادة التحضيرية طوال أيام الأسبوع عدا يومى الخميس والجمعة .

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